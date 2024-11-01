Otomobil ile çarpışan servis minibüsü yan yattı!

Antalya'nın Serik ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada her iki araçta da yolcu bulunmadığı belirtildi.

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