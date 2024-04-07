07 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü! Yakınları gözyaşı döktü

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü! Yakınları gözyaşı döktü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2024 01:40
Adana'da otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosikletin çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ölüm haberini alıp, kaza yerine gelen motosikletlinin yakınları gözyaşı döktü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü!
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü!
Motosikletli gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada!
Motosikletli gencin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada!
Kontrolden çıkan otomobil üst geçitten düştü!
Kontrolden çıkan otomobil üst geçitten düştü!
Minibüs 7 yaşındaki çocuğu böyle ezdi!
Minibüs 7 yaşındaki çocuğu böyle ezdi!
Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı!
Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı!
Sultanbeyli’de bir kişi kendini eve kilitledi
Sultanbeyli’de bir kişi kendini eve kilitledi
İşte en çok işçi arayan sektör!
İşte en çok işçi arayan sektör!
Diyarbakır’da Icardi sevgisi: Yıldız futbolcu paylaştı
Diyarbakır'da Icardi sevgisi: Yıldız futbolcu paylaştı
Tatil yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı
Tatil yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı
Diyarbakır taksi alev alev yandı; o anlar kamerada
Diyarbakır taksi alev alev yandı; o anlar kamerada
Tarihin en büyük üçüncü depremi!
Tarihin en büyük üçüncü depremi!
Kamyon 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Kamyon 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Daha Fazla Video Göster