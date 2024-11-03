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Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 12:13
Karaman'da otomobil ile çarpışan elektrikli 3 tekerlekli bisikletin sürücüsü kadın yaralandı.
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