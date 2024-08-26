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Otomobil ikiye ayrıldı! 3 kişi ağır yaralandı

Otomobil ikiye ayrıldı! 3 kişi ağır yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 21:59
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Otomobil ikiye ayrıldı!
Otomobil ikiye ayrıldı!
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