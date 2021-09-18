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Otomobil dereye uçtu

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Giriş: 18.09.2021 12:56
Tokat’ta dün kaza sonrası bir otomobil dereye uçmuştu. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Behzat Bulvarı Şeyh-i Şirvani kavşağında meydana geldi. Mustafa Ö. (41) idaresindeki otomobille Musa D. (55) idaresindeki servis aracı çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil korkuluklara çarparak dereye uçtu. Yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen otomobil ters döndü. Su seviyesinin az olduğu derede araç içinde mahsur kalan sürücüye vatandaşlar yardım etti. Yardım etmek için dereye atlamaya kalkan bir kişi düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, yardıma koşan vatandaş kanlar içinde kaldı. Yaralılar itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralı 2 kişi Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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