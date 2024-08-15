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Otomobil benzin istasyonuna daldı! Kazada yaralanan olmadı sürücü olay yerinden kaçtı

Otomobil benzin istasyonuna daldı! Kazada yaralanan olmadı sürücü olay yerinden kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 00:00
Kırşehir'de Güneykent yolu üzerinde kaza meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrasında benzin istasyonuna daldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası savrulan otomobil hızla benzin istasyonu pompalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle istasyonda kısa süreli panik yaşandı. Otomobilin henüz tespit edilemeyen sürücüsü ise kazadan sonra otomobilden çıkarak korkudan kaza yerinden kaçtı. Kazada can kaybı veya yaralanmanın yaşanmazken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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