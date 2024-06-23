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Otogarlarda dönüş yoğunluğu yaşanıyor mu?

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 11:01
Bugün tatilin son günü. Yarın binlerce kişi iş başı yapacak. istanbul'a dönüşü son güne bırakanlar var mı? Otogar'daki yoğunluğu İslim İstanbullu aktardı.
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