07 Nisan 2022, Perşembe
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Otogardan çıkış yapan yolcu otobüsü dehşet saçtı! Önüne çıkanı sürükledi
Kırklareli’nde yolcu otobüsünün dar sokaklarda dehşet saçtığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otogardan çıkış yapan yolcu otobüsü, etraftaki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.