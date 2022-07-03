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Otogarda bayram yoğunluğu! Şehirlerarası ulaşımda ek seferler satışta

İHA
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Giriş: 03.07.2022 12:00
Kurban Bayramı yoğunluğu sebebiyle hava ve kara ulaşımında biletler tükenince firmalar ek sefer çıkardı. İslam alemi için Kurban Bayramı heyecanı başladı. 9 Temmuz’da başlayacak bayram için kimileri evlerinde hazırlıklara başlarken kimileri de ailesinin yanına veya tatil yörelerine gitmek için yollara düştü.
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