03 Temmuz 2022, Pazar
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Otogarda bayram yoğunluğu! Şehirlerarası ulaşımda ek seferler satışta
Kurban Bayramı yoğunluğu sebebiyle hava ve kara ulaşımında biletler tükenince firmalar ek sefer çıkardı. İslam alemi için Kurban Bayramı heyecanı başladı. 9 Temmuz’da başlayacak bayram için kimileri evlerinde hazırlıklara başlarken kimileri de ailesinin yanına veya tatil yörelerine gitmek için yollara düştü.