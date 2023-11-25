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Otobüsün üzerine ağaç devrildi! Antalya'da 40 otel çalışanından 7'si yaralandı

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Giriş: 25.11.2023 12:56
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan rüzgarın etkisiyle Sorgun Çamlığı’ndaki ağaçlar yoldan geçen otobüsün üzerine devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, trafik ve polis ekibi sevk edilirken polis ekipleri yolda başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Devrilen ağaç nedeniyle servis otobüsünün çatısı çökerken serviste yolcu olarak bulunan 40 otel çalışanından 7'si yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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