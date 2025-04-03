03 Nisan 2025, Perşembe
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Otobüsün önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada
Olay, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Süleymaniye Camii mevkiinde meydana geldi. M.Z. (30) adlı şahıs, seyir halindeki Serkan K. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki halk otobüsünün önüne atladı. Otobüs şoförünün ani fren ve manevrası sayesinde M.Z., ezilmekten son anda kurtuldu. Yürekli ağza getiren kaza sonrası onlarca vatandaş olay yerinde kalabalık oluşturdu.