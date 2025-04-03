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Otobüsün önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada

Otobüsün önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 20:29
Olay, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Süleymaniye Camii mevkiinde meydana geldi. M.Z. (30) adlı şahıs, seyir halindeki Serkan K. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki halk otobüsünün önüne atladı. Otobüs şoförünün ani fren ve manevrası sayesinde M.Z., ezilmekten son anda kurtuldu. Yürekli ağza getiren kaza sonrası onlarca vatandaş olay yerinde kalabalık oluşturdu.
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Otobüsün önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada
Otobüsün önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi!
Otobüsün önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi!
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