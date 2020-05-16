16 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Otobüsün çarptığı otomobilin metrelerce sürüklenmesi kamerada

Otobüsün çarptığı otomobilin metrelerce sürüklenmesi kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2020 19:58
Güncelleme:16.05.2020 20:02
Elazığ’da, kontrolsüz şekilde sağ şerit değiştiren otomobil, halk otobüsüne çarptı. Kimsenin yaralanmadığı ve otomobilin metrelerce sürüklendiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolsüz şekilde sağ şeride geçti.

METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Bu sırada arkadan gelen halk otobüsü, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Metrelerce sürükledi! Dehşet kamerada
Metrelerce sürükledi! Dehşet kamerada
3 adımla il değiştiriyorlar!
3 adımla il değiştiriyorlar!
Korona hastası anlattı: Her şey kas ağrısıyla başladı
Korona hastası anlattı: Her şey kas ağrısıyla başladı
Sosyal medya tarihi asansörde yaşanan bu olayı konuşuyor
Sosyal medya tarihi asansörde yaşanan bu olayı konuşuyor
65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saati değişti
65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saati değişti
Minibüsün içinde otobüs dolusu insan çıktı!
Minibüsün içinde otobüs dolusu insan çıktı!
Adım atacak yer yok! Ölüm kol geziyor
Adım atacak yer yok! Ölüm kol geziyor
Karantinada sıra dışı nikah
Karantinada sıra dışı nikah
HDP'li vekili provokasyonuna geçit yok!
HDP'li vekili provokasyonuna geçit yok!
İki nişan töreni sonrası korona vakaları arttı
İki nişan töreni sonrası korona vakaları arttı
Silahlı kavga kamerada!
Silahlı kavga kamerada!
Kamyon köprü girişinden uçtu!
Kamyon köprü girişinden uçtu!
Daha Fazla Video Göster