Otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Gaziantep'in Yeditepe Mahallesi, Üniversite Bulvarı Tıp fakültesi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, 27 BZ 076 plakalı motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek aynı yönde ilerleyen 27 H 0510 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Kafası otobüsün tekerleğinin altında kalan sürücü feci şekilde can verirken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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