02 Ekim 2024, Çarşamba
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Otobüste tartıştı, yanlış muavin ve şoförü hastanelik etti!
Bilecik'te tartıştıkları muavin ve şoförün kendilerini araçtan indirmesine sinirlenen yolcuların yakınları, Burdur otogarında otobüse saldırdı. Eskişehir'de değişim yapıldığını bilmeyen saldırganlar yanlış şoför ve muavini darp etti. Şoförler ve muavini darp eden şüpheliler daha sonra geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri çok geçmeden olayın şüphelilerini yakalayarak gözaltına aldı.