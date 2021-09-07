07 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Otobüste "fazla yolcu aldın ilerle" kavgasında şoför yaralandı

Otobüste "fazla yolcu aldın ilerle" kavgasında şoför yaralandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2021 16:22
Güncelleme:07.09.2021 16:23
Esenyurt'ta otobüse fazla yolcu aldığı iddia edilen şoför ve yolcu arasında çıkan kavga, şoförün yaralanmasıyla sona erdi. Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi Kiptaş Konutları Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece - Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi seferini yapan 142B hatlı otobüs, duraktan yolcu almak ve indirmek için durdu. İddiaya göre otobüsün yoğun olmasından rahatsız olan bir yolcu, şoförü daha fazla yolcu almaması için uyardı. Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü bir süre tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Bu esnada otobüste bulunan yolcuların bir kısmı inerek oradan uzaklaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şoför ve yolcu arasında çıkan kavga, şoförün yaralanmasıyla sona erdi.
Şoför ve yolcu arasında çıkan kavga, şoförün yaralanmasıyla sona erdi.
İBB’ye arızalı kapan isyanı
İBB'ye arızalı kapan isyanı
Afrika ülkeleri neden hedefte?
Afrika ülkeleri neden hedefte?
Köpeği kuyudan çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi
Köpeği kuyudan çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi
Ankara’da metro inşaatında göçük
Ankara'da metro inşaatında göçük
Kiralık ev bulmak neden zorlaştı?
Kiralık ev bulmak neden zorlaştı?
O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı
O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı
İzmir’de bir CHP klasiği!
İzmir'de bir CHP klasiği!
FETÖ’nün sınav yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün sınav yapılanmasına operasyon
İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası
İETT otobüsünde fazla yolcu kavgası
O anlar kameraya böyle yansıdı
O anlar kameraya böyle yansıdı
İETT otobüsleri neden arızalanıyor?
İETT otobüsleri neden arızalanıyor?
Daha Fazla Video Göster