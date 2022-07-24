Otobüste başkasının fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye dayak kamerada

Kadiköy'de seyir halindeki otobüsün içerisinde başkasının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından darbedildi. Yolcular tarafından tokatlanan ve güçlükle tutulan kişinin cep telefonuna el konulurken, otobüste yaşananlar görüntülere yansıdı.