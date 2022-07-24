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Otobüste başkasının fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye dayak kamerada

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Giriş: 24.07.2022 17:31
Güncelleme:24.07.2022 17:32
Kadiköy'de seyir halindeki otobüsün içerisinde başkasının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından darbedildi. Yolcular tarafından tokatlanan ve güçlükle tutulan kişinin cep telefonuna el konulurken, otobüste yaşananlar görüntülere yansıdı.
Otobüste dayak kamerada
Otobüste dayak kamerada
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