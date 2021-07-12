Otobüslerde koltuk sınırlaması kalktı! Bilet fiyatlarının düşmesi beklenirken tam tersi oldu

Bayram fırsatçısı bazı firmaların bilet fiyatlarını neredeyse iki kat artırması dikkat çekti. Otogarda yoğunluk arttı. Bilet fiyatlarındaki fahiş artış, yola çıkacakları isyan ettirdi.

Normalleşmeye bayram tatili de eklenince bilet fiyatlarında artış yaşandı. 1 Temmuz tarihi itibariyle otobüslerde uygulanan yüzde 50 kapasite sınırlaması kaldırıldı.

İNDİRİM BEKLENİRKEN ZAM GELDİ!

Bununla birlikte bilet fiyatlarının da düşmesi bekleniyordu ama öyle olmadı. Yolculara göre fiyatlara zam geldi.