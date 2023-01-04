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Otobüse yetişmek isteyen yaya dehşeti yaşadı! İETT aracının çarpma anı kamerada

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Giriş: 04.01.2023 10:31
Sancaktepe'de, karşı yöndeki İETT otobüsüne yetişmek için koşarak yola çıkan yayaya durağa yanaşan başka bir İETT otobüsü çarptı. Yayanın yaralandığı kaza çevredeki iş yerlerinin kameralarına yansıdı.
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