04 Ocak 2023, Çarşamba
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Otobüse yetişmek isteyen yaya dehşeti yaşadı! İETT aracının çarpma anı kamerada
Sancaktepe'de, karşı yöndeki İETT otobüsüne yetişmek için koşarak yola çıkan yayaya durağa yanaşan başka bir İETT otobüsü çarptı. Yayanın yaralandığı kaza çevredeki iş yerlerinin kameralarına yansıdı.