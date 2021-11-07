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Otobüse binerken fenalaşan adam hayatını kaybetti | Yürek sızlatan olay

İHA
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Giriş: 07.11.2021 21:25
Memleketi Yozgat'a gitmek Çorum'da otobüs beklerken vatandaş, aniden fenalaşarak bir anda yere düştü. Olay gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin bir süre müdahale ettiği Mehmet Abbasoğlu (54) hayatını kaybetti. Abbasoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Olay Osmancık Caddesi üzerindeki Köprünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bazı işlerini görmek için öğle saatlerinde Çorum'a gelen Yozgat'ın Yerköy İlçesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Abbasoğlu (54), işlerini bitirdikten sonra memleketine dönmek için Osmancık Köprüsü'nün altında otobüs beklemeye başladı. Bir süre sonra beklediği otobüs gelen Abbasoğlu, araca binmek için yürümeye başladığı esnada aniden fenalaşarak asfalt zemine düştü. Düşmenin etkisi ile başından yaralanan Abbasoğlu'nu gören vatandaşlar sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Mehmet Abbasoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Abbasoğlu'nun cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından, Yozgat'a götürülmek üzere yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

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