13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Otobüse binemeyince yangın tüpünü çaldı

Otobüse binemeyince yangın tüpünü çaldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2022 10:46
Levent'te, İETT otobüsüne binerken İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz olan yolcu ile kartına yükleme yapmasını isteyen şoför arasından tartışma çıktı. Şoför kabininin kapısına zarar veren kişi, otobüsünün yangın tüpünü çalıp kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otobüse binemeyince yangın tüpünü çaldı
Otobüse binemeyince yangın tüpünü çaldı
Köpek sürüsü saldırısı! Komşular yetişti
Köpek sürüsü saldırısı! Komşular yetişti
Kadıköy’de yangın: 1 ölü
Kadıköy'de yangın: 1 ölü
’Pes’ dedirten hırsız! Beğenmediğine tükürdü
'Pes' dedirten hırsız! Beğenmediğine tükürdü
Araçla snowboard! Polise yakalandı
Araçla snowboard! Polise yakalandı
İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?
İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?
Maske takmayan grup kasiyeri tehdit etti!
Maske takmayan grup kasiyeri tehdit etti!
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul’da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı
Karda yolda kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
Karda yolda kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
Meteoroloji uyarmıştı İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
Meteoroloji uyarmıştı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Fotokapana yakalandı! O anlar böyle görüntülendi
Fotokapana yakalandı! O anlar böyle görüntülendi
Daha Fazla Video Göster