Otobüse alınmayan 65 yaş üstü kadın ortalığı birbirine kattı! |Video

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulanan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Birçok vatandaş sağduyulu davranıp bu tedbirlere uyarken birkaç kişi ise halen ciddiyetin farkına varmış değil. Zonguldak'ta çekilen bir görüntüde otobüse alınmayan yaşlı kadın tepki göstererek otobüsün önüne yattı. O anlara ait görüntüler ise kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.