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Otobüs şoförü, tekerlekli sandalyesiyle ilerleyen engelli vatandaşı kaldırıma çıkardı

DHA
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Giriş: 31.12.2021 14:28
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan otobüs şoförü Hakan Yıldırım, tekerlekli sandalyesi ile kaldırıma çıkamadığı için yoldan ilerleyen engelli vatandaşa yardımcı oldu. Otobüsü durdurarak trafiği kesen Yıldırım, çevredekilerin yardımıyla engelli vatandaşın kaldırıma çıkmasına yardım etti.

Sabah saatlerinde D-100 Karayolu Seka Tüneli üzeri Orduevi mevkiinde meydana gelen olayda, tekerlekli sandalyesiyle kaldırıma çıkamayan engelli kadın, yolun ters şeridinde, kaldırım kenarından ilerlemeye başladı. Bu sırada 70 nolu Umuttepe-Akpınar TOKİ seferini yapan belediye otobüsünü kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark şoförü Hakan Yıldırım, güzergah üzerinde kaza riski oluşturan engelli vatandaşı gördü. Otobüsü sağ şeritte durdurarak trafik akışını kesen sürücü Yıldırım, araçtaki yolculara bilgi verdikten sonra otobüsten indi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla engelli vatandaşı kaldırıma çıkaran sürücü Yıldırım, daha sonra yoluna devam etti.

Yaşananlar, olayı görenlerin 153 Çağrı Merkezi'ne attıkları mesaj ile ortaya çıktı. Çağrı merkezine gelen mesajda, Orduevinden geçerken yolun ortasında kalmış tekerlekli sandalyeli bir ablamız vardı. Belediye otobüsünden bir beyefendi indi ve tek başına onu kaldırıp yolun karşısına geçirdi. Fotoğrafını çekmeyi çok isterdim ama yetişemedim. Böyle şoförlerin hayatımızda yeri çok ayrı. Keşke bütün şoförler böyle anlayışlı olsa. Ben bu arkadaşımızın ödüllendirilmesini istiyorum. Sabah sabah çok duygulandım ifadelerine yer verildi.

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