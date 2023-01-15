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Otobüs biletlerine zam yok

A Haber
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Giriş: 15.01.2023 14:41
Sabit fiyat uygulaması tüm sektörlere yayılıyor. Otobüs firmaları da fiyatları sabitleme kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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