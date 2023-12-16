Otobanda korkutan yangın! Pamuk yüklü tır alev alev yandı

Yangın Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yunanistan’dan yüklediği pamuğu Niğde’ye götüren tır şoförü, Gölyaka gişelere 1 kilometre kala dorsede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracı emniyet şeridine çekip, dorseden tırı ayırarak durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri pamuk yüklü tırdaki yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı.

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