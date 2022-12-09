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Otobanda hareketli saatler...Alev alev yandı

İHA
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Giriş: 09.12.2022 16:24
Bursa'da otobanda bir tırın dorsesinde çıkan yangın hareketli saatlere sebep oldu. Sürücü ise dorseyi tırdan ayırarak büyük bir facianın önüne geçerken; dorsenin alev alev yanma anı ise kameraya yansıdı.
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