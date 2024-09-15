Oto tamirhanesinin 13 yaşındaki Nehir ustası, yılların ustalarına taş çıkarıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 yıl önce oto tamircisi babasının yanına meslek öğrenmek için başlayan 13 yaşındaki Nehir Habiboğlu, mesleğinde olan yeteneğiyle yılların ustalarına taş çıkarıyor. Araçların; şanzımanlarını, motorlarını ve daha birçok bölümü söküp tamir edebilen Nehir usta, yaşıtlarınaysa “Diğer çocuklar oyunlar oynasın, ben işimdeyim ve işimi seviyorum” diyerek seslendi.