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Oto tamirhanesinin 13 yaşındaki Nehir ustası, yılların ustalarına taş çıkarıyor

Oto tamirhanesinin 13 yaşındaki Nehir ustası, yılların ustalarına taş çıkarıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 13:28
Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 yıl önce oto tamircisi babasının yanına meslek öğrenmek için başlayan 13 yaşındaki Nehir Habiboğlu, mesleğinde olan yeteneğiyle yılların ustalarına taş çıkarıyor. Araçların; şanzımanlarını, motorlarını ve daha birçok bölümü söküp tamir edebilen Nehir usta, yaşıtlarınaysa “Diğer çocuklar oyunlar oynasın, ben işimdeyim ve işimi seviyorum” diyerek seslendi.
Oto tamirhanesinin 13 yaşındaki Nehir ustası
Oto tamirhanesinin 13 yaşındaki Nehir ustası
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