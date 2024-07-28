Oto tamirhane çatışmasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Arnavutköy’de bir oto tamirhanesinde 2 kişinin yaralandığı ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığı silahlı çatışmaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ve bilgiler ortaya çıktı. Şüpheli şahısların işlek bir noktada olan oto tamir ve bakım merkezini haraca bağlamak istediği, işletme sahiplerinin karşı çıkması sonucu saldırı amaçlı olay yerine geldikleri iddia edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların işletme sahiplerine “size her gün bir cenaze vereceğim” diye tehdit mesajları attığı da öne sürüldü. Öte yandan, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsüne silahlı çatışma anı anbean yansıdı.