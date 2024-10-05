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Oto servisleri derneği uyardı:

Oto servisleri derneği uyardı: "Trafik kazasının ardından vekalet isteyen kişilere dikkat"

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 13:20
Orta Karadeniz Oto Servisleri Derneği (OKSED) Başkanı Fatih Özkan, kaza sonrası farklı numaralardan sürücülerin arandığını belirterek, "Trafik kazasının ardından vekalet isteyen kişilere dikkat edin. Vekaleti sadece güvendiğiniz avukata verin" dedi.
Trafik kazasının ardından vekalet isteyen kişilere dikkat
"Trafik kazasının ardından vekalet isteyen kişilere dikkat"
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