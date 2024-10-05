05 Ekim 2024, Cumartesi
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Oto servisleri derneği uyardı: "Trafik kazasının ardından vekalet isteyen kişilere dikkat"
Orta Karadeniz Oto Servisleri Derneği (OKSED) Başkanı Fatih Özkan, kaza sonrası farklı numaralardan sürücülerin arandığını belirterek, "Trafik kazasının ardından vekalet isteyen kişilere dikkat edin. Vekaleti sadece güvendiğiniz avukata verin" dedi.