08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Oto sanayiside renkli anlar: Davul zurnayla aracını teslim aldı
Oto sanayiside renkli anlar: Davul zurnayla aracını teslim aldı

Oto sanayiside renkli anlar: Davul zurnayla aracını teslim aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 19:26
Elazığ Oto Sanayi Sitesi bugün eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu. Aracını tamir için servise bırakan bir vatandaş, beklenenden önce onarımın tamamlandığı haberini alınca sevinçten davul ve klarnet eşliğinde aracını teslim almaya gitti. Sanayi esnafı ve vatandaşların da ilgiyle izlediği anlarda, müzik sesleriyle birlikte vatandaş aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Onarımın planlanandan erken tamamlanması hem araç sahibini hem de ustaları memnun etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oto sanayiside renkli anlar: Davul zurnayla aracını teslim aldı
Beyzbol sopalı saldırgan dayı serbest kalınca yeğeni yardım istedi!
Beyzbol sopalı saldırgan dayı serbest kalınca yeğeni yardım istedi!
Çakarlı araçla çocuklara ateş açtı
Çakarlı araçla çocuklara ateş açtı
Oto sanayiside davul zurnayla aracını teslim aldı
Oto sanayiside davul zurnayla aracını teslim aldı
Uyuşturucu soruşturmasındaki ünlüler sağlık kontrolünde
Uyuşturucu soruşturmasındaki ünlüler sağlık kontrolünde
Kuvvetli rüzgar fuar çadırlarını uçurdu
Kuvvetli rüzgar fuar çadırlarını uçurdu
Antalya’da otoparkta silahlı saldırı!
Antalya'da otoparkta silahlı saldırı!
Çocuklarımız daha erken yaşta toplumsal hayata dahil olsun
“Çocuklarımız daha erken yaşta toplumsal hayata dahil olsun”
Afetlerle mücadeleye insanız helikopter!
Afetlerle mücadeleye insanız helikopter!
Jandarmadan kaçak makaron operasyonu
Jandarmadan kaçak makaron operasyonu
Trafik magandası kuryeye dehşeti yaşattı!
Trafik magandası kuryeye dehşeti yaşattı!
Furkan Hareketi üyeleri Zabıta Müdürlüğünü bastı
Furkan Hareketi üyeleri Zabıta Müdürlüğünü bastı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Daha Fazla Video Göster