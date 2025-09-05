05 Eylül 2025, Cuma
Oto hırsızlığında akılalmaz yöntem: Önce kiraladılar, sonra GPS ile çaldılar
Kocaeli'de kiraladıkları aracın anahtarını kopyalayıp içerisine GPS cihazı yerleştirdikten sonra çalan 2 şüpheli, polisin İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada çok sayıda kopyalanmış anahtar, sahte plaka ve hırsızlıkta kullanılan özel cihazlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.