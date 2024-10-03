Oto elektrik ustasından uyarı: "3 bin liralık masraftan kaçıp 50 bin liradan olmayın"

Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte araç akülerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirten oto elektrik ustası Fatih Yalçınkaya, 3 bin liralık akü masrafından kaçan vatandaşların 50 bin liralık motor arızası ile karşılaşabileceklerini vurguladı.