Otluk alandaki yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Burdur ilçesi Kışla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arazide bulunan otlar yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

