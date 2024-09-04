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Otizmli genci acımasızca darp etti! Görüntüler üzerine bakanlık harekete geçti

Otizmli genci acımasızca darp etti! Görüntüler üzerine bakanlık harekete geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 20:08
İstanbul Çekmeköy'deki otizm spor kulübünde bir eğitmen, otizmli gence şiddet uyguladı. Otizmli genci, yumruklarla darp eden eğitmen ve okul müdürü adliyeye sevk edildi. Görüntüler üzerine bakanlık da harekete geçti.
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Otizmli genci acımasızca darp etti!
Otizmli genci acımasızca darp etti!
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