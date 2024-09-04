Otizmli genci acımasızca darp etti! Görüntüler üzerine bakanlık harekete geçti

İstanbul Çekmeköy'deki otizm spor kulübünde bir eğitmen, otizmli gence şiddet uyguladı. Otizmli genci, yumruklarla darp eden eğitmen ve okul müdürü adliyeye sevk edildi. Görüntüler üzerine bakanlık da harekete geçti.

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