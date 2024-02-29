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Otizmde dikkat çeken artış! 0-3 yaş aralığında “0 ekran”

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 18:45
Otizm görülme oranı son 30 yılda 50 kat arttı. 2018 yılında her 44 çocuktan birinde otizm görülürken, yapılan son araştırmalar bu oranın 36'ya düştüğünü gösterdi. Uzmanlar, otizmde erken tanı ve ekrandan uzak kalmanın başarılı tedavilerin önünü açtığı konusunda uyarıyor.
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Otizmde dikkat çeken artış!
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