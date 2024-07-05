05 Temmuz 2024, Cuma
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Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, cami havlularında çadırlarda uyudu
Bu yıl 663’üncüsü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne’ye akın etmesiyle otellerde yer kalmayınca, çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara, cami bahçelerine ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.