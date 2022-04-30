30 Nisan 2022, Cumartesi
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Otellerde Bayram yoğunluğu yaşanıyor mu?
Turizmde bayram beklentileri nasıl, rezervasyonlar ne durumda? Sorunun cevabını Muğla Bodrum'da bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik ve konuğu Yiğit Girgin aktardı.