Otellerde açık büfe uygulamasında yeni dönem |Video

Otellerde açık büfe uygulaması sona mı eriyor? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açık büfelerin bakanlığın yolladığını yeni genelgeye göre yeniden düzenlenecek. Açık büfelerde yapılması planlanan bu düzenlemeyle israfında önüne geçilmesi bekleniyor. Açık büfe düzenlemesinin detayını A Haber muhabiri Gamze Elçi konuğuyla canlı yayın anlattı.

Otellerde açık büfe uygulaması sona mı eriyor? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açık büfelerin bakanlığın yolladığını yeni genelgeye göre yeniden düzenlenecek. Açık büfelerde yapılması planlanan bu düzenlemeyle israfında önüne geçilmesi bekleniyor.

Açık büfe düzenlemesinin detayını A Haber muhabiri Gamze Elçi konuğuyla canlı yayın anlattı.