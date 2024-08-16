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Oteller dolu, sokaklar boş

Oteller dolu, sokaklar boş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 11:52
Bu sene turizmle ilgili en çok konuşulan konu; tatil maliyetlerinin çok yükseldiği, bu nedenle de otellerin boş olduğu iddiası. Peki gerçekten bu durum yaşanıyor mu? Tatil beldeleri ve otellerde durum ne?
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