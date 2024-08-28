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Otelin havuz başında kafasına düşen baca kapağıyla ölümden döndü

Otelin havuz başında kafasına düşen baca kapağıyla ölümden döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 12:48
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan kadın, havuz kenarında oturduğu sırada başına düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı. Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan baca kapağının düşme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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