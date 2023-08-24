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Oteldeki fuhuş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Doktor İbrahim Karahan otel odasında öldürülmüştü

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Giriş: 24.08.2023 09:16
İstanbul'da işlenen fuhuş cinayeti kan dondurdu. Avcılar'da Dılnoza Bayramova ile 1500 liraya fuhuş yapmak için anlaşan Doktor İbrahim Karahan otelde silahlı saldırıya uğradı. Karahan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Vahşetin yaşandığı otelden yeni görüntüler ortaya çıktı.
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