08 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otelde husumetlilerin kavgası kanlı bitti
Otelde husumetlilerin kavgası kanlı bitti

Otelde husumetlilerin kavgası kanlı bitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2025 01:06
Kayseri'nin Sahabiye Mahallesi Kocasinab Bulvarı üzerinde bulunan Nüzhet Otel'de meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu iddia edilen Mustafa K. ile Akif Mahmut Ö. otelde buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Mustafa K., yanında bulunan silah ile önce Akif Mahmut Ö.'ye ateş açtı, ardından da silah ile kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Mustafa K.'nın ve Akif Mahmut Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği otelde inceleme yaptı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otelde husumetlilerin kavgası kanlı bitti
Otelde husumetlilerin kavgası kanlı bitti
Otelde husumetlilerin kavgası kanlı bitti
4 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
4 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
PTT’ye silahlı saldırının en görüntüsü!
PTT'ye silahlı saldırının en görüntüsü!
Metrobüs durağında havaya ateş açtı
Metrobüs durağında havaya ateş açtı
Kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu!
Kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu!
Kocasının elinde bıçağı görünce aşağı atladı!
Kocasının elinde bıçağı görünce aşağı atladı!
Tartıştığı kadını öldürdü ardından kendini vurdu
Tartıştığı kadını öldürdü ardından kendini vurdu
Caddeye atla girdi polisin engeline takıldı
Caddeye atla girdi polisin engeline takıldı
Traktör devrildi: Dede öldü, torunu yara almadan kurtuldu
Traktör devrildi: Dede öldü, torunu yara almadan kurtuldu
Ambulans helikopter 1 günlük bebek için havalandı
Ambulans helikopter 1 günlük bebek için havalandı
Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı!
Rize'deki PTT şubesinde silahlı saldırı!
Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı!
Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı!
Daha Fazla Video Göster