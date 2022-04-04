04 Nisan 2022, Pazartesi
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Osmanlı'nın son mirası Muradiye Külliyesi! Tarihi külliyenin özellikleri neler?
Osmanlı sultanları tarafından Bursa'da yaptırılan son eser olan Muradiye Külliyesi'nde, Ramazan ruhu mukabele geleneğiyle yaşatılıyor. Peki maneviyatın yüksek olduğu tarihi yapıyı farklı kılan özellikler neler? Detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.