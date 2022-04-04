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Osmanlı'nın son mirası Muradiye Külliyesi! Tarihi külliyenin özellikleri neler?

A Haber
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Giriş: 04.04.2022 12:42
Osmanlı sultanları tarafından Bursa'da yaptırılan son eser olan Muradiye Külliyesi'nde, Ramazan ruhu mukabele geleneğiyle yaşatılıyor. Peki maneviyatın yüksek olduğu tarihi yapıyı farklı kılan özellikler neler? Detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.
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