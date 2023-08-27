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Osmanlı'dan kalma tesbihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor

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Giriş: 27.08.2023 12:04
Şanlıurfa’da farklı değerli taşlardan yapılan Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tespihler, 30 bin dolara (yaklaşık 800 bin TL) alıcı buluyor.
Osmanlı’dan kalma tesbihler
Osmanlı'dan kalma tesbihler
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