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Osmanlı mirası, boğazın incisine paha biçildi ama…

Osmanlı mirası, boğazın incisine paha biçildi ama…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 21:05
Boğazın en güzel köşesinde Dünya’nın en değerli 10 evinden biri olarak gösteriliyor zeki paşa yalısı. Zaman zaman satışa çıkan ve bir türlü yeni sahibine kavuşamayan asırlık yapı, pahalı fiyatıyla dikkat çekiyordu. Şimdiki değeri ise; 4 milyara ulaştı.
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Osmanlı mirası, boğazın incisine paha biçildi ama…
Osmanlı mirası, boğazın incisine paha biçildi ama…
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