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Osmanlı izleri Ayrancı Sokak’ta! Tarihi doku yaşıyor

A Haber
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Giriş: 30.04.2022 12:39
Eski İstanbul'un yaşandığı noktalardan birine gitti A Haber ekipleri. Süleymaniye Camii'nin etrafındaki sokaklarda Osmanlı sivil mimarisinin izlerini hala görmek mümkün. İstanbul'un telaşından uzaklaştığınız Ayrancı Sokak’a girdiğinizde yan yana dizilmiş cumbalı ahşap evler ile geçmişe yolculuğa çıkıyorsunuz.
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Osmanlı izleri Ayrancı Sokak’ta!
Osmanlı izleri Ayrancı Sokak’ta!
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