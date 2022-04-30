30 Nisan 2022, Cumartesi
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Osmanlı izleri Ayrancı Sokak’ta! Tarihi doku yaşıyor
Eski İstanbul'un yaşandığı noktalardan birine gitti A Haber ekipleri. Süleymaniye Camii'nin etrafındaki sokaklarda Osmanlı sivil mimarisinin izlerini hala görmek mümkün. İstanbul'un telaşından uzaklaştığınız Ayrancı Sokak’a girdiğinizde yan yana dizilmiş cumbalı ahşap evler ile geçmişe yolculuğa çıkıyorsunuz.