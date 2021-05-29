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Osmanlı çileğine rağbet çığ gibi! Televizyondan görüp başladı! Kilosunu 15 liradan satıyor

İHA
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Giriş: 29.05.2021 10:50
Güncelleme:29.05.2021 11:00
Şehzadeler şehri Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadın çiftçi bahçesinde Osmanlı çileği yetiştiriyor. Çiftçi Fatma Keten, televizyonda izleyip yetiştirmeye karar verdiği "padişahların sofra meyvesi" olarak bilinen bu çilek türünü telefonla aldığı siparişlerle kilosunu 15 liradan satıyor.
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