Osmanlı çileğine rağbet çığ gibi! Televizyondan görüp başladı! Kilosunu 15 liradan satıyor

Şehzadeler şehri Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadın çiftçi bahçesinde Osmanlı çileği yetiştiriyor. Çiftçi Fatma Keten, televizyonda izleyip yetiştirmeye karar verdiği "padişahların sofra meyvesi" olarak bilinen bu çilek türünü telefonla aldığı siparişlerle kilosunu 15 liradan satıyor.