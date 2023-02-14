Osmaniye'de yürek ısıtan görüntü! Yeni doğan bebek için özel mama buldular

Osmaniye'de ekipler evi kullanılamaz hale gelen yeni doğan premature bebek için, özel mama buldu. Depremzede aileye yardım eli uzatıldı ve özel mama bebeğin ailesine teslim edildi. Özel mama için sosyal medyadan çağrı yapmışlardı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Osmaniye'de depremin yaralarının sarılması için devlet-millet seferber olmuş durumda. Osmaniye Belediyesi ekipleri prematüre bebek için özel bir mamayı buldu ve aileye teslim etti A Haber o anlara tanıklık etti. Aile özel mama için sosyal medyadan çağrı yapmıştı.

Bebek için piyasada çok nadiren bulunan mama ekipler tarafından özel olarak aradı ve bulundu. Ekipler depremzedelerle yakından ilgilenen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın selamlarını iletti ve her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.