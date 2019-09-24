24 Eylül 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.09.2019

Osmaniye'de üretilen bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira |Video

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir manav tezgahında sergilenen 47 kiloluk devasa bal kabağının çekirdeği tanesi 5 liradan kilogramı ise 5 bin liradan satılıyor.

Osmaniye'de 47 kilogram ağırlığındaki kabağın çekirdeği tanesi 5 liradan kilogramı ise 5 bin liradan satılıyor

Andırın Caddesi üzerinde manav dükkanı işleten Bilal Küçükkavruk, tezgahında sergilediği 47 kilogram ağırlığındaki bal kabağını ayrı, çekirdeğini ise ayrı satıyor. Bal kabağının kendisini çekirdeğini çıkarıp almak koşuluyla bir müşterisine 140 TL karşılığında satan manav, kabağın çekirdeğini de tanesi 5 TL'den satışa sunuyor.

BU ÇEKİRDEĞİN KİLOSU 5 BİN TL

Ortalama bir kabak çekirdeğinin 1 gram ağırlığında geldiğini belirten Küçükkavruk, çekirdeğin kilogram fiyatının ise 5 bin TL olduğunu söyledi. 5 TL'den satın alınan kabak çekirdeği ise ekilip bakımı yapıldıktan sonra tekrar devasa ağırlıktaki birer bal kabağına dönüşecek. Kabağın çekirdeğinin tanesinin 5 lira, kilosunun ise 5 bin lira olduğunu belirten esnaf Bilal Küçükkavruk, "Bu gördüğünüz bal kabağı. Bundan tatlı yapılır, reçel yapılır. Çekirdeğinin tanesi 5 lira ve çok değerli. Ben bunu özellikle gittim bir köyden aldım. Kabağımız 47 kilo ağırlığında geliyor. Bu kabak doğal kabak. Yetiştirmesinde herhangi bir katkı yok ilaç yok hormon yok. Dediğim gibi çekirdeğinin tanesini 5 liradan satıyoruz. Pahalı değil. Her zaman bulunur bizde. Alıcısıysa çok" şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Canlı yayında itiraf etti! Flaş sözler...
Canlı yayında itiraf etti! Flaş sözler...
Bu çekirdeğin tanesi 5 lira kilosu ise 5 bin lira!
Bu çekirdeğin tanesi 5 lira kilosu ise 5 bin lira!
Askere pompalı tüfekle uğurladılar!
Askere pompalı tüfekle uğurladılar!
Tartıştığı komşusunu bıçakladı
Tartıştığı komşusunu bıçakladı
Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı
Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı
Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Babanın kızına yaptırdıkları mide bulandırdı
Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Babanın kızına yaptırdıkları mide bulandırdı
Müşteriye kötü davranan esnafa ceza
Müşteriye kötü davranan esnafa ceza
İki otomobilin çarpıştığı kazada yayalar son anda kurtuldu
İki otomobilin çarpıştığı kazada yayalar son anda kurtuldu
Konya'da yol vermeme tartışması: Saldırganları polisim diyerek uzaklaştırdı
Konya'da yol vermeme tartışması: Saldırganları "polisim" diyerek uzaklaştırdı
Esra Erol canlı yayınına damga vuran sözler
Esra Erol canlı yayınına damga vuran sözler
Metrobüs durağındaki yangın telefon kamerasında!
Metrobüs durağındaki yangın telefon kamerasında!
Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği
Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği
Daha Fazla Video Göster