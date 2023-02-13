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Osmaniye'de tren vagonları yuva oldu

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 12:46
Son dakika haberi... Osmaniye'de yaklaşık 1000 depremzede, yataklı tren vagonlarında misafir ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan aktardı.
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Tren vagonları yuva oldu
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