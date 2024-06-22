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Osmaniye’de tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 14:48
Osmaniye’de vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde bitkin halde bulunan 6 kuş, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
Tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı
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